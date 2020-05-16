Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Bundesliga 2'de ilginç görüntü Karlsruher SC ile Darmstadt 98 arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Bir futbolcunun, kendisine el uzatan rakibinin elini 'koronavirüs var' diyerek havada bırakması izleyenleri güldürdü.

2 Almanya'da ligler başladı Bundesliga 1 ve 2'de maçlara start verildi. Sosyal mesafe kuralına dikkat eden yedek futbolcuların maske taktıkları görüldü.

3 Lemina'dan Southampton'a: G.Saray'da kalmak istiyorum Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Lemina, Southampton'a geleceğiyle ilgili haber gönderdi. Gabonlu oyuncu, İngiltere'ye dönmek istemediğini söyledi.

4 Sergen Yalçın: Caner'le Gökhan'dan memnunum Sergen Yalçın, Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün performanslarından memnun olduğunu ancak ikisiyle ilgili kararı sezon sonunda vereceğini söyledi.

5 İlkay: Çocukken çok G.Saray maçı seyrettim Rüya 11'ini açıklayan İlkay Gündoğan, kaleye Galatasaray'ın efsane file bekçisi Taffarel'i koydu.

6 Ligin başlama tarihiyle ilgili hocaların görüşleri Teknik direktörler, TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı teknik adamlar bu kararı desteklerken, bazıları ise açılış tarihini erken buldu.

7 Nihat Özdemir: Maçların başlamasında beIN'in de rolü var TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlatılmasında spor ekonomisinin etkisinin büyük olduğunu dile getirdi.

8 Fenerbahçe'nin görüştüğü üç hoca F.Bahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan Divan Kurulu toplantısında üç teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Bjelica oldukları öğrenildi.

9 Diagne Galatasaray'a para kazandırdı Koronavirüs nedeniyle ligleri yeniden başlatmama kararı alan Belçika Futbol Federasyonu, lider Club Brugge'ü şampiyon ilan etti. Alınan bu karar Galatasaray'a yaradı.