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Bundesliga 2'de ilginç görüntü

Karlsruher SC ile Darmstadt 98 arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Bir futbolcunun, kendisine el uzatan rakibinin elini 'koronavirüs var' diyerek havada bırakması izleyenleri güldürdü.

| Haber Merkezi
Bundesliga 2'de ilginç görüntü
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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ertelenen futbol maçları, bugün yeniden başladı.

Avrupa'da açılan ilk lig olan Bundesliga 2'de Karlsruher SC ile Darmstadt 98 takımları karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin henüz 6. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

ELİ HAVADA KALDI

Karlsruher SC forması giyen bir futbolcu, yaşanan ikili mücadelenin ardından kendisine el uzatan rakibinin elini 'koronavirüs var' diyerek havada bıraktı.

Kameralara yansıyan o görüntüler, futbolseverleri güldürdü.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)

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