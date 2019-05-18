Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışına Borussia Dortmund ile birlikte kafa kafaya giren Bayern Münih, sahasında konuk ettiği E. Frankfurt karşısında hata yapmayarak 5-1'lik galibiyetle sezonu zirvede tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE 7. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 4'de Coman, 53'de Alaba, 58'de Sanchez, 72'de Ribery, 78'de Robben kaydetti. Bu sonucun ardından Bavyera ekibi üst üste 7. kez zafere ulaşmış oldu.

DORTMUND İKİNCİ OLDU

Konuk ekibin tek sayısı ise 50'de Haller'den geldi. Bayern'in takipçisi Dortmund ise M'Gladbach'ı 2-0 mağlup etti ve sezonu ikinci sırada tamamladı. M'Gladbach ise 5. sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı.