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Burak: Arda'nın Türkiye'ye dönmesini çok istiyorum

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, "Türk halkı Arda'nın futbolundan mahrum kalmamalı" diyerek yakın arkadaşının geri dönmesini istedi.

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Burak: Arda'nın Türkiye'ye dönmesini çok istiyorum

Burak Yılmaz, adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu. 

DÖNMESİNİ ÇOK İSTİYORUM

Son günlerde transferde Galatasaray ile ismi çok anılan Arda Turan için konuşan Burak Yılmaz, "Arda'nın Türkiye'ye dönmesini istiyorum. Hatta çok istiyorum. Çünkü Arda'nın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu biliyorum ve Türk halkının ondan mahrum kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor da Arda Turan'ın transfer edilmesi durumunda çok sevineceğini söylemişti.

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