Burak Elmas: Ebru Köksal'ı başkan yapalım

Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta yapılan Galatasaray Olağan Mali Genel Kurul toplantısında ibra edilmemesi camiada şok etkisi yaratmıştı.

1 ay içinde seçime gitmesi gereken sarı-kırmızılı kulüpte yeni başkanın kim olacağı merak konusu.

Ebru Köksal'ın Genel Kurul konuşması - İZLE

Bir dönem Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda yer alan ve Cengiz'in seçimi kazanmasında büyük rol oynayan Faruk Süren'in damadı Burak Elmas, aday olarak Ebru Köksal'ı işaret etti.

İLK KADIN BAŞKANI BİZ SEÇELİM

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Elmas, "Sevgili Ebru Köksal genel kurulda çok güzel, doyurucu ve üslup olarak Galatasaray'a yakışan bir konuşma daha yaptı. Bilgi, birikim ve tecrübesi sebebi ile Galatasaray'ın bir ilk yaparak bir gün kendisini üç büyüklerde görev almış ilk kadın başkan olarak seçeceğini umuyorum" dedi.

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

Galatasaray Spor Kulübü ve şirketleri bünyesinde üst düzey yöneticilik, 2010-12 yılları arasında ise Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ebru Köksal, 2011–2012 sezonunda 4 ay TFF’de Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Ayrıca Köksal 2013 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yeni yönetim kurulunda yer aldı.