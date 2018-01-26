Burak Elmas: Ndiaye'ye teklifler var

Galatasaray'ın sezon başı Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Ndiaye'ye İngiliz ekiplerinden teklif olduğu uzun süredir gündemdeydi. Bu iddialar için Galatasaray'dan açıklama geldi.

KARARI FATİH TERİM VERECEK

Başkan Mustafa Cengiz'in ekibinde göree başlayan yönetici Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

NDiaye transferi hakkında konuşan Elmas, "Ndiaye için teklif gelmiş. Dursun Başkan döneminde bir takım görüşmeler olmuş. Ndiaye çok önemli bir oyuncu, hocamızla konuşacağız. Teklif her oyuncuya var. 5-6 teklif var, basına sadece Ndiaye yansıdı" dedi.

Ndiaye'ye İngiltere'den Watford, Crystal Palace, Stoke City ve Newcastle United'dan teklifler olduğu İngiliz basınında yazılmıştı.

Ndiaye'ye İngiltere'den 4 teklif

