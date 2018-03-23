Burak: Galatasaray'a gol atmak istiyorum

Süper Lig’in 27. haftasında lider Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılmak için yeniden umutlanan Trabzonspor arasındaki maç, iki takımın golcü oyuncuları Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz için de ayrı önem taşıyor.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Ligde attığı 25 golle krallık yarışında zirvede yer alan Gomis ile 20 golü bulunan yakın takipçisi Burak yılmaz bu kez sahada kozlarını paylaşacak.

GOL ATMAK İSTİYORUM

Sakatlığı nedeniyle Trabzon’da oynanan ve 2-1 Karadeniz ekibinin kazandığı maçta tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Burak yılmaz, eski takımına karşı Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçta yerini alacak. Gomis’le aralarındaki krallık yarışını değerlendiren Burak, “Gomis gerçekten çok kaliteli bir golcü. 25 gole ulaşmak kolay değil. Benim de değerli bir rakibim. Galatasaray'a gol atmak istiyorum ama daha da önemlisi bizim kazanmamız. Avrupa kupaları için puanlara ihtiyacımız var. Trabzonspor’a ilk gelişimde kral olmuştum, ikinci gelişimde de kral olmayı arzuluyorum. Ama dediğim gibi önemil olan takımın hedeflerine ulaşması, benim değil” ifadelerini kullandı.