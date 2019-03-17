Burak ikinci Beşiktaş dönemine fırtına gibi başladı

Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımdaki ikinci döneminde başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibin devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki milli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında görev aldığı 8 maçta fileleri 6 kez havalandırdı.

Beşiktaş'ta ilk olarak 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında olmak üzere 1,5 yıl forma giyen Burak Yılmaz, söz konusu dönemdeki performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.

Siyah-beyazlılarda 2006-2007 sezonunda 30 lig ve 7 Türkiye Kupası'nda Beşiktaş forması giyen Burak, fileleri 6 kez havalandırmıştı.

Yakaladığı şansa rağmen beklentileri karşılayamayan Burak Yılmaz, 2007-2008 sezonunda ise gözden düşmüş ve 9 Süper Lig, bir Türkiye Kupası ile 2 Avrupa kupası maçı olmak üzere 12 karşılaşmada oynayıp sadece bir gol bulabilmişti. 1,5 sezonda 7 gol atabilen Burak, ortaya koyduğu kötü performansla 2007-2008'in devre arasında Manisaspor'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'taki kötü günlerinin ardından Süper Lig'de farklı takımlarda oynayan ve Çin'de de forma giyen Burak Yılmaz, uzun bir ayrılığın ardından yeniden transfer olduğu siyah-beyazlı takımdaki ikinci döneminde daha başarılı görüntü ortaya koyuyor.

8 MAÇTA 6 GOL

Siyah-beyazlı ekipteki ilk döneminde genellikle kanat bölgesinde görev alan ve 49 resmi maçta 7 gol atabilen tecrübeli oyuncu, ortalama 7 maçta bir fileleri havalandırdı.

Burak Yılmaz, ikinci Beşiktaş döneminde ise 8 lig karşılaşmasında görev alıp, 6 kez gol sevinci yaşad