Süper Lig'in 12. hafta mücadelesi için Konya'ya giden Beşiktaş'ı havaalanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

TARAFTARA ÇİÇEK VERDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve 21 kişilik futbolcu kafilesi, havalimanında siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi görmesine karşın tatsız bir olay yaşandı.

Beşiktaş kafilesi çiçeklerle karşılandı ancak futbolcuların havaalanında otobüse bindiği sırada bir Beşiktaş taraftarı, "Hırsız Burak" şeklinde bağırdı.

Daha önce bu tarz söylemler karşısında sinirlerine hakim olamayan ve sözlü tartışma yaşayan milli futbolcu, bu kez sakinliği korudu.

Burak, kendisine hırsız diyen taraftarın yanına kadar gitti ve elindeki çiçeği verdi. Kaptan, daha sonra otobüse bindi.

Burak, kendisine hırsız diyenlere çiçek verdi - VİDEO