Burak, Milli Takım'a dönüyor, Arda davet bekliyor

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova ve Arnavutluk ile karşılaşacak. Şenol Güneş, 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Moldova ile oynanacak maçların aday kadrosu cuma günü açıklayacak.

BURAK YILMAZ DÖNÜYOR

Devre arasında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 5 gol attı ve formda.

Güneş'in öğrencisini A Milli Takım kadrosuna almasına kesin gözüyle bakılıyor. Lucescu'nun takımı gençleştirme operasyonu kapsamında kadroya dahil etmediği bazı isimlerin de Güneş'le birlikte geri döneceği belirtiliyor.

ARDA TURAN DAVET BEKLİYOR

Başakşehir formasıyla son maçlarda performansı artan Arda Turan ise deneyimli hocanın çağrısını bekliyor. Arda Turan, Fenerbahçe maçının ardından Milli Takım'daki yeni dönem ile ilgili konuştu.

Şenol Güneş'in göreve gelmesini değerlendiren Arda, "Şenol Hoca çok değerli bir insan. İyi bir teknik direktör, hayırlı olsun, Çok sevindik. Türk futbolunda iyi bir hoca. Ben her zaman Milli Takım'a hazırım. Gel derler giderim, git derler giderim" ifadelerini kullandı.