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Veysel Oran Divan Kurulu'nda kendini kaybetti

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1 Guardiola Juventus'a doğru Ligde Liverpool'un 22 puan gerisine düşen, üstüne bir de Avrupa'dan 2 yıl men edilen Manchester City'den Guardiola'nın görevden ayrılması bekleniyor.

2 Burak soyunma odasına gitti Sergen Yalçın tarafından oyundan alınan Burak Yılmaz, doğrudan soyunma odasına giderek verdiği karardan ötürü hocasına tepki gösterdi.

3 Arda Turan'dan Japonya açıklaması Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds'e transfer olacağı iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum, hiçbir yerle görüşme yapmadım" dedi.

4 Demba Ba: Taraftara saygımdan dolayı sevinmedim Beşiktaş'ı yıkan isim olan Demba Ba, gol sonrası neden sevinmediğini anlattı.

5 Ali Koç: İnşallah Ankara'daki 3 maçı da alacağız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Türk Telekom'a karşı elde ettiği Türkiye Kupası galibiyetinin ardından sporcular ile teknik ve idari heyeti tebrik etti.

6 Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, ev sahibi Başakşehir'in varlık gösterememesine rağmen kaybettiklerini söyledi.

7 Manchester City'ye Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men cezası 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edilen Manchester City'ye, ayrıca 30 milyon euro da para cezası verildi.

8 Beşiktaş, iki hafta sonra kaybetti Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçtaki tek gol Demba Ba'dan geldi.

9 Tahkim Kurulu, Sörtloth’un cezasını 1 maça indirdi TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un cezasının 1 maça düşürüldüğünü duyurdu.