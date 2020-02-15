Burak soyunma odasına gitti

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Maç boyunca üstün oynamasına rağmen pozisyon bulmakta zorlanan ve Demba Ba'nın attığı gole engel olamayan siyah-beyazlılar, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
BURAK, SERGEN YALÇIN'A TEPKİ GÖSTERDİ
Maç boyunca istediği oyunu ortaya koyamayan Burak Yılmaz'ın verdiği tepki ise maçın önüne geçti.
81 dakika sahadan kalan kaptan, vasatı aşamayınca teknik direktör Sergen Yalçın tarafından oyundan alındı.
Yerini Umut Nayir'e bırakan tecrübeli golcü, hocasının vermiş olduğu karara tepki göstererek direkt olarak soyunma odasına gitti.