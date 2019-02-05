Burak Yılmaz: 11 puanlık fark bir şey değil

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde takıma katılan oyunculara imza töreni düzenlendi.

12 yıl aradan sonra Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz, imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcu Başakşehir'le aralarındaki 11 puanlık farkın çok önemli olmadığını ve şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını dile getirdi.

BANA İNANANLARI MAHCUP ETMEYECEĞİM

Burak Yılmaz imza töreninde "Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım. 12 sene sonra bana bu formayı giydiren başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederim. Bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Bana inanları mahcup etmeyeceğim." açıklamasını yaptı.

BURAK YILMAZ'IN ŞAMPİYONLUK YANITI 11

puan farkı ve şampiyonluk sorusu üzerine Burak Yılmaz: "3 puanlık sistemde 11 puan çok büyük bir fark değil. İşler tersine döndü mü bir anda nerde olduğunuza şaşırırsınız. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Erzurumspor maçında gereksiz bir kayıp yaşadık" dedi.