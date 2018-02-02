Burak Yılmaz: 2010-2011 kavgamız nettir

Attığı gollerle Trabzonspor'a hayat veren Burak Yılmaz, DHA'ya konuştu.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye şike göndermesi yapmayı ihmal etmedi.

İşte o röportajın bir kısmı:

2010-2011 KAVGAMIZ NETTİR

""Bizim 2010-11 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. Başkanımız bu kavgayı gerekli mercilere taşımıştır. Biz şu an sahaya, yani 2017-18 sezonuna konsantre olduk, ama düşüncelerimiz yine nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez."





ÇOK PİŞMANLIĞIM VAR

"Çok pişmanlığım var. Yok dersem yalan söylemiş olurum. Benim de keşkelerim var, ama bu keşkeleri içimde tutuyorum. Aktif futbol hayatımdan sonra da futbolun içerisinde olacağım. Yedi yaşından beri futbolun içerisindeyim. Hayatım futbol olduğu için futbolun içinde bir yerde kalacağımı düşünüyorum. Bu konuyu açıkçası hiç düşünmedim ama insan hayatta en iyi bildiği işi yapmalıdır. Babam bana eleştiri yapar, ama çok fazla konuşmaz. Çünkü babamın farklı bir tarzı var. Küçükken bütün arkadaşlarımın babaları maça gelirdi, benim babam gelmezdi, hiç izlemezdi. Ben gol atınca babama evde anlatırdım."

BABA NİYE MAÇLARIMA GELMİYORSUN?

"Bir gün dayanamayıp, 'Baba neden benim maçlarıma gelmiyorsun?' diye sordum. O da bana, "Babası arkasından koşandan hiçbir şey olmaz" cevabını verdi. Ben de bu konuda daha soru sormadım. Babam her zaman, "İyi ya da kötü aldığın her kararda ben senin yanındayım" demiştir. Aldığım hiçbir kararı sorgulamaz. İnşallah ben de onun gibi bir baba olabilirim."