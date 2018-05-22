1 Suat Kaya: 15 yıldır saç ektirmiyorum G.Saray'ın eski futbolcusu Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, sosyal medyada çok konuşulan saç imajıyla ilgili açıklama yaptı.

2 Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a Bu sezon golcülerden istediği verimi alamayan Beşiktaş yönetimi, Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

3 Muslera: Kovulana kadar Galatasaray'dayım Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, hakkında çıkan 'ayrılacak' haberlerini yalanladı. Tecrübeli kaleci, "Kovulana kadar buradayım" dedi.

4 Avrupa'daki önemli liglerin gol kralları Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımları ve o liglerin gol krallarını sizler için derledik.

5 En çok kupa kazanan hocalar Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de aktif teknik direktörler arasında, kariyerinde en çok kupa kazanan teknik direktörler kimler?

6 Fikret Orman kutlamaları görmek istemedi Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, bir süre dinlemek için kız arkadaşı Özlem Kaymaz ile birlikte Artvin'e gitti.

7 Aykut Kocaman sistemi bozmayacak Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda görevine devam edecek olan Aykut Kocaman, çok eleştiri almasına rağmen Josef-Mehmet'li sisteme devam edecek.

8 Skrtel Glasgow Rangers'a transfer oluyor Skrtel, eski takımı arkadaşı Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'a transfer oluyor. Slovak stoperin F.Bahçe'ye 3.5 milyon euro kazandıracağı öğrenildi.

9 İbrahimovic video hakeme yakalandı Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan İbrahimovic, Montreal Impact maçında rakibine tokat attı. Hakemin gözünden kaçan o an, video hakem sayesinde ortaya çıktı.