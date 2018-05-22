Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferini tamamlamak için somut adımları atmaya başladı. 32 yaşındaki futbolcu konusunda Trabzonspor ile temasa geçen yönetim kurulu, bonservis bedelinde anlaşma sağlamaya çalışıyor.
BURAK GELMEK İSTİYOR
NTV Spor'un haberine göre; Kulüplerin uzlaşması halinde Burak'a teklif sunacak olan siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerecek.
Şenol Güneş ile yeniden çalışmak isteyen golcü futbolcu, Beşiktaş'ta oynamaya çok sıcak bakıyor.
Bordo mavili ekibin Beşiktaş yönetimi ile anlaşması halinde imzalar kısa süre içinde atılacak.
10 YIL SONRA DÖNECEK
Transferin gerçekleşmesi durumunda 2006-2008 yılları arası bir buçuk sezon Beşiktaş'ta forması giyen Burak, 10 yıl sonra yeniden siyah beyazlı takıma dönmüş olacak. Geçen sezon Trabzonspor ile 25 maçta çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 23 gol attı, 3 asist yaptı.
Kariyerinin en verimli sezonunu 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'da geçiren Burak, o sezon 43 maçta fileleri 35 kez havalandırmıştı.
TARAFTAR YUMUŞADI
Geçtiğimiz sezon gösterilen tepki nedeniyle Burak'ı son anda almaktan vazgeçen yönetim, bu kez transferi bitirmekte kararlı.
Sosyal medyada yapılan anketlerde Burak'ın gelmesini istemeyenlerin olduğu görülse de, çoğu taraftar golcü futbolcunun alınmasını talep ediyor.