Burak Yılmaz ameliyat oldu

Siyah Beyazlı ekibin 34 yaşındaki golcüsü Burak Yılmaz, ayağından ameliyat oldu. Yılmaz'ın ameliyatının başarılı geçtiği kulüp tarafından açıklanırken, ameliyat nedeninin de ayak 52inci tarak kemiğinde oluşan ödem olduğu belirtildi.

İKİNCİ KAMP DÖNEMİNE YETİŞECEK

Beşiktaşlı fubtolcunun Riva'da gerçekleştirilecek olan kampa yetişmesi iyileşme süreci açısından şimdilik olumsuz görünürken, Avusturya'da yapılacak olan kampa katılabileceği ifade edildi.

Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon siyah beyazlı forma altında 15 maça çıkarken 11 gol 1 asis ile oynadı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

“Burak Yılmaz'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.

Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.

Beşiktaş JK”