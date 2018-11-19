Burak Yılmaz Amerika'ya gidebilir

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bordo-mavili ekiple yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL EKİPLERİ OLMAZSA AMERİKA

Tecrübeli golcünün İstanbul ekiplerinden birine imza atabileceği ifade ediliyor. İsmi Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ile anılan yıldız golcünün Başakşehir'e daha yakın olduğu aktarıldı.

Abdullah Avcı ve Arda Turan faktörlerinden dolayı Başakşehir'le anlaşabileceği konuşulan Burak'ın b planı ise Amerika.

Son yıllarda David Villa, Gerrard, Pirlo, Ibrahimovic gibi yıldızların anstronomik maaşlar karşılığında gittiği MLS, Burak için de cazip edici bir seçenek. Daha önce Çin'e transfer olan Burak'ın Amerika'ya gidebileceği konuşuluyor.