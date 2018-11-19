Ensonhaber.com'a dön

Burak Yılmaz Amerika'ya gidebilir

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz, İstanbul ekiplerinden biriyle anlaşamazsa Amerika'nın yolunu tutacak.

Burak Yılmaz Amerika'ya gidebilir
Yorum Yap

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bordo-mavili ekiple yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL EKİPLERİ OLMAZSA AMERİKA

Tecrübeli golcünün İstanbul ekiplerinden birine imza atabileceği ifade ediliyor. İsmi Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ile anılan yıldız golcünün Başakşehir'e daha yakın olduğu aktarıldı.

Abdullah Avcı ve Arda Turan faktörlerinden dolayı Başakşehir'le anlaşabileceği konuşulan Burak'ın b planı ise Amerika.

Son yıllarda David Villa, Gerrard, Pirlo, Ibrahimovic gibi yıldızların anstronomik maaşlar karşılığında gittiği MLS, Burak için de cazip edici bir seçenek. Daha önce Çin'e transfer olan Burak'ın Amerika'ya gidebileceği konuşuluyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM