Ensonhaber.com'a dön

Burak Yılmaz Alanyaspor maçında yok

Trabzonspor, Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Burak Yılmaz antrenmana katılmadı. Golcü futbolcunun Alanyaspor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz Alanyaspor maçında yok
Yorum Yap

Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz, idmana katılmadı.

Bu sezon 22 haftanın sadece 17'sinde forma giyen Burak Yılmaz, yaşadığı sakatlıklarla takımını yalnız bırakıyor.

ÇALIŞMALARA KATILMADI

Kasıklarındaki sakatlığının ardından 2 hafta sonra Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, bugün de çalışmaya katılmadı.

ALANYA MAÇINDA YOK

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayan Karadeniz ekibinde, 3 gündür antrenmanlarda yer almayan golcü futbolcu, kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Burak'ın Alanyaspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM