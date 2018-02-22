Burak Yılmaz Alanyaspor maçında yok

Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz, idmana katılmadı.
Bu sezon 22 haftanın sadece 17'sinde forma giyen Burak Yılmaz, yaşadığı sakatlıklarla takımını yalnız bırakıyor.
ÇALIŞMALARA KATILMADI
Kasıklarındaki sakatlığının ardından 2 hafta sonra Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, bugün de çalışmaya katılmadı.
ALANYA MAÇINDA YOK
Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayan Karadeniz ekibinde, 3 gündür antrenmanlarda yer almayan golcü futbolcu, kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Burak'ın Alanyaspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.