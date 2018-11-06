Burak Yılmaz antrenmana katılmadı

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

1 Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkma adına en kritik sınavını bu akşam Schalke karşısında verecek. Yenilmemiz durumunda ise işimiz Porto'ya kalacak.

2 Hollanda'da VAR konuşmaları yayınlandı Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ile Feyenoord arasında oynanan derbinin VAR konuşmalarını yayınladı. TFF, Türkiye'de de oldukça merak edilen bu diyalogları henüz yayınlama kararı almadı.

3 Avrupa'nın en az gol yiyen takımı Başakşehir 5 büyük lig ve Süper Lig'e bakıldığında en az gol yiyen takım Başakşehir ile Manchester City oldu. Defansıyla ünlü hoca Mourinho ise listeye giremedi.

4 Rizespor'dan Volkan Demirel'e teklif Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'e Çaykur Rizespor talip oldu.

5 Jailson ve Soldado'nun yönetime verdiği savunma Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Soldado ile Jailson, yaşanan olaylarla ilgili sarı-lacivertli yönetime rapor verdi.

6 F.Bahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüştü Ersun Yanal'la ilk teması kuran F.Bahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamdan takımla ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. Yanal raporunu milli maç arasında yönetime sunacak.

7 Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilecek isimler belli oldu. Kırmızı kart gören futbolcuların yanı sıra Fatih Terim başta olmak üzere 5 isme daha ceza gelecek.

8 Schalke 04 - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçında bu akşam Schalke 04'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

9 Fenerbahçe Anadolu Efes'i uzatmada devirdi Fenerbahçe evinde ağırladığı Anadolu Efes ile 72-72 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gülen taraf sarı lacivertliler oldu.