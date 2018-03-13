Burak Yılmaz: Bana hırsız diyorlar

Trabzonspor, Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı.

Müsabakayı 3-1 kazanan bordo-mavili takımda yıldız futbolcu Burak Yılmaz maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Burak'ın sözleri:

TAKIM ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDERİM

"Bugün bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok klas oyunculara sahibiz ama bir türlü kendi oyunumuzu oynayamamanın üzüntüsünü yaşıyorduk. Şu anda farklı bir ortamdayız ve buna reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Zor zamanlarda büyük karakterler devreye girdi ve herkes de görevini yaptı. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim."

BANA HIRSIZ DİYORLAR

"Pozisyonum bence penaltı. Hırsız Burak diyorlar bana. Normal, her zaman söyledikleri için. Çok önemli değil."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

BAŞKANIMIZ İÇİN OYNADIK

"Çok zor zamanlardan geçen kulübümüz var. Burada büyük karakterli, büyük oyuncuların ve büyük oyuncu olacak insanların devreye girmesi gerekiyor. Başkanımızla özel bağımız var. Beni Çin'den çıkarmak ve ikna etmek kolay değildi. Kulübümü ikna etmek kolay değildi. Öncelikle başkanımızla ayrı bir gönül bağım var. Belki yeni gelecek başkan bana kızabilir ama ben bunları söylemek zorundayız. Dün gece kendisiyle ağabey kardeş gibi konuştuk. Kendisinin takıma bağlı olduğunu ve gözlerinin dolduğunu gördüm. Affına sığınarak söylüyorum. Bizlerin çok büyük suçu var, oyuncular olarak. Belki başkalarının da vardır ama bugün takımla da konuştuk, bir nevi başkanımız için oynadık."



