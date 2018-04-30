Burak Yılmaz Başakşehir'e transfer oluyor

Burak Yılmaz'ın ikinci Trabzonspor macerası kısa sürecek gibi gözüküyor.

Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin tutumunu beğenmeyen golcü futbolcu, Antalyaspor maçı sonrası ayrılık sinyali vermişti.

GİTMEK DAHA DOĞRU DEMİŞTİ

Burak, ''Transfer teklifleri alıyorum diye devre arasında da söyledim. Yine de var. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Yönetimle sezon sonu konuşacağız, belki de gitmek daha doğru. Başkan yüksek maliyetli oyuncuların gitmesi gerektiğini hep söylüyor. Haklı, konuşacağız, karşılıklı isteklerimizi karşılarsak devam edeceğiz'' demişti.

BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLUYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından harekete geçen Başakşehir yönetiminin, tecrübeli futbolcu anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Yakın arkadaşı Arda'yla aynı takımda top koşturmak isteyen Burak Yılmaz, yeni sezonda büyük ihtimalle turuncu lacivertlilere imza atacak.