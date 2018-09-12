Burak Yılmaz: Beni Beşiktaş'a sattılar

Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi sürüyor. İki tarafın karşılıklı açıklamalarının ardından bordo-mavili yönetim, golcü futbolcunun elinden kaptanlığı aldı. Burak Yılmaz yaşanan süreci Vatan gazetesine anlattı.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMIŞLARDI

"Başkan, 'Beşiktaş ile resmi olarak görüşmedik' diyor ama gerçek şu ki Beşiktaş ile anlaşmışlardı bile. 2.5 milyon euro+Atiba karşılığında beni vermişlerdi. Mesajlar cep telefonumda duruyor. Başkan menajerimi aramış, bu transferin olması için 'Hem Burak hem de sen alacaklarınızdan, yani 1 milyon 400 bin eurodan vazgeçeceksiniz' diyerek zorlamış. Ben böyle bir yaklaşımı hak etmedim. Bu takıma yıllarca emek verdim. Beni arayıp, 'Zor durumdayız, yardımcı ol' dese, elimden geleni yapardım. Bu yüzden onlar anlaşmışken tweet attım ve Beşiktaş'a teşekkür ederek, Trabzonspor'da kalacağımı açıkladım."





"Başkan, seçimden hemen sonra futbolcuları topladı. 'Alacaklarınızı 15 Mayıs'ta ödeyeceğiz' dedi. Kaptan olarak sözü bana verdi. Ben de 'Başkanım 15 değil, 30 Mayıs olsun, yeter ki ödensin. Kendim için değil, uzun zamandır para alamayan arkadaşlarımız için konuşuyorum. Daha önce de bize çok söz verildi' dedim. Bunun üzerine başkan garip bir çıkış yaptı ve 'Biz 15 Mayıs dediysek, öderiz. Öyle 15 gün ek süre vermek de ne oluyor' diyerek tavır yaptı. 15 Mayıs'ta yabancıların hepsine, birçok yerli futbolcuya ödeme yapıldı ama bana yapılmadı. 'Ödeme olmazsa, TFF'ye başvururum' demiştim, ilk o zaman gittim."

ÖDEMEZLERSE YİNE TFF'YE GİDERİM

"TFF'ye gideceğimi zaten söylemiştim. Onlara sürpriz olmadı. Bundan sonra yine ödeme yapmazlarsa, her ay için yine TFF'ye başvuracağım. Bu işin sonu ne olur bilemem ama bildiğim bir şey var ki futbolu bırakmayı bile göze aldım. İsterlerse kadro dışı bıraksınlar, umurumda değil. Ben sadece Trabzonspor formamdan ve taraftardan uzak kalacağım için üzülürüm."

"Başkan '4.3 milyon euro ödedim' demiş sizin programınızda. Asla doğru değil. Geçen seneden 500, bu sezondan 300 bin euro alacağım var. Sorun ödememeleri veya miktar değil, bana olan yaklaşımları.





Sezon başlamadan, başkan ve yönetim maaşımı gündeme getirdi sürekli olarak. 'İndirim yapmadı' diyorlar, bir çırpıda 750 bin Euro sildim ben. Beni istemiyorlardı ama yüzüme bir şey söyleyemediler. Arkamdan Arap kulüpleriyle görüştüler"