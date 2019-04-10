Burak Yılmaz: Benim de tepki göstermeye hakkım var

Beşiktaş'ın deplasmanda Rizespor'u 7-2 yendiği maçta Burak Yılmaz'ın golünden sonra ortam gerilmişti.

Deneyimli golcü, gol sevinci esnasında Rizespor tribünlerine dönerek elini kulağına götürmüş ve kısa süreli tartışma yaşanmıştı.

BU KADAR TEPKİ GÖSTERMEYE HAKKIM YOK MU?

Şenol Güneş de sarı kart gören golcü oyuncuyu sinirlenerek oyundan çıkarmıştı.

Burak Yılmaz'ın maçtan sonra hocasıyla yaptığı görüşmede "Ben sadece işimi yapıyorum diye hakaret ediyorlar. Ben hakaret mi ettim, küfür mü ettim? Sadece elimi kulağıma götürdüm. Ben insan değil miyim? Bu kadarcık tepki göstermeye, bu hareketi yapmaya hakkım yok mu" diyerek sitemde bulunduğu öğrenildi.