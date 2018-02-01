Burak Yılmaz: Benim maaşımı ödemeseniz de olur

Süper Lig'de birçok kulüpte olduğu gibi Trabzonspor'da da maaş sıkıntısı yaşanıyor.

Aylardır maaş alamayan bordo-mavililerde, golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın konuyla ilgili yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

YABANCILARA ÖDEYİN

Aldığı istihbaratı paylaşan spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Burak Yılmaz yönetimle bir görüşme yapmış. Benim maaşımı yabancılara ödeyin, yoksa FIFA'ya şikayet edecekler demiş" şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcunun bu fedakarlığı taraftarlar tarafından takdirle karşılandı.