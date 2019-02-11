Burak Yılmaz: Benim paramı arkadaşlarıma verin

Beşiktaş'a transferi büyük yankı uyandıran, taraftarın bir kısmının istemediği Burak Yılmaz, Bursaspor maçında attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarlarla buzları eritti.

BEN SONRA ÖDEME ALSAM DA OLUR

4 büyük takımın formasını giymesine rağmen her fırsatta Beşiktaş taraftarı olduğunu dile getiren deneyimli golcü, ekonomik olarak zor durumda olan kulübü için örnek bir davranış sergiledi. Kendisine ödenecek paranın takım arkadaşlarına dağıtılmasını isteyen Burak, "Bana ödeyeceğiniz parayı arkadaşlarıma verin. Gerekirse bana daha sonra da ödeme yaparsınız." dedi.

Ancak Beşiktaş yönetimi Burak'ın bu teklifini geri çevirerek oyuncunun alacağı 300 bin euroyu hesabına yatırdı. Cuma günü tüm takıma toplamda 4.2 milyon euro yatıran siyah-beyazlı kulüp, 1 milyon euro daha alacak.