Burak Yılmaz, Beşiktaş için indirime gidiyor

Trabzonspor'un tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz bir kez daha Beşiktaş'ın gündeminde.

ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDECEK

Yaz transfer döneminin son gününde Beşiktaş'la görüşen ancak anlaşamayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda kalmıştı. Ancak Bursaspor maçında taraftarla kapışan tecrübeli golcü kadro dışı kaldı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Trabzonspor'un devre arasında yollarını ayırması beklenen Burak Yılmaz, Beşiktaş'la yeniden temasa geçti. Trabzonspor'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan golcü futbolcu, siyah-beyazlı ekibe yıllık ücretinde indirime gidebileceğini iletti. Şenol Güneş'in ısrarla istediği Burak için Beşiktaş yeniden harekete geçecek.

FİKRET ORMAN AÇIK KAPI BIRAKTI

Siyah-beyazlı taraftarların her defasında Burak Yılmaz'ı istemediklerini söylemesine karşın Başkan Fikret Orman, tecrübeli golcüye hayır demiyor.

Geçtiğimiz gün Burak hakkında konuşan Orman, transfere açık kapı bırakarak şunları demişti: "Burak Yılmaz çok iyi bir Beşiktaşlı. İstiyorum da diyemem, istemiyorum da diyemem"

Orman daha önce birçok kez, transfer yaparken taraftarların ne dediğine bakmadıklarını, önemli olanın siyah-beyazlı ekibin çıkarları olduğunu vurgulamıştı.