Burak Yılmaz: Beşiktaş için ne gerekirse yaparım

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde maaşında indirime gitmesi için kaptan Burak Yılmaz ile görüşmüştü.

Yönetimin önerisini kabul etmediği iddia edilen Burak Yılmaz, Instagram hesabından bir açıklama yaparak kulübü için ne gerekirse yapmaya hazır olduğunu belirtti.

''BEŞİKTAŞ İÇİN ÜZERİME DÜŞENİN FAZLASINI YAPTIM, YAPARIM''

Yılmaz, ''Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak, verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım, yine yaparım.'' ifadelerini kullandı.