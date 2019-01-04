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Burak Yılmaz Beşiktaş kampına katılmak için Antalya'da

Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, geç saatlerde Antalya’ya geldi.

Burak Yılmaz Beşiktaş kampına katılmak için Antalya'da
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Beşiktaş’ın uzun süredir temas halinde olduğu ve kadrosuna kattığı golcü futbolcu Burak Yılmaz, takımın kamp yaptığı Antalya’ya geldi.

Siyah-beyazlıların, Trabzonspor’la anlaşmaya varmasının ardından, transfer döneminin başlamasıyla birlikte imza attırdığı golcü futbolcu, imzayı atar atmaz soluğu havaalanında aldı ve Antalya’ya geldi.

Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi VİDEO

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan golcü futbolcu, “Yarın basın toplantısı gerçekleşecek” diyerek, kulübün tahsis ettiği araca bindi. Burak Yılmaz’la birlikte Ryan Babel ve Cyle Larin de aynı araca binerek, siyah-beyazlıların Belek’teki kampına hareket etti.

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