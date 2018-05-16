Burak Yılmaz Beşiktaş'a doğru

Sakatlığı nedeniyle dün Almanya'da ameliyat olan Burak Yılmaz, her geçen gün Beşiktaş'a daha da yaklaşıyor.

Golcü oyuncu bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ayrılık hem Trabzonspor hem de benim için daha iyi olabilir" demişti.

BONSERVİSİNİ AL GEL

Trabzonspor'da en yüksek ücreti alan oyuncu olduğu için gönderilmesi gündeme gelen Yılmaz’a, Beşiktaş yönetimi, “Bizim Trabzonspor’la ilişkilerimiz iyi. Eğer onlar göndermek istiyorsa ve sen de gelmek istiyorsan bonservisini alıp, gel. Biz araya girmeyelim. Trabzonspor’la ilişkilerimiz zarar görsün istemiyoruz” önerisi yaptı.

MAAŞIMA KARŞILIK BONSERVİSİMİ VERİN

Burak Yılmaz’ın da bu sezon Karadeniz ekibinden hiç para almadığı, buna karşılık bonservisini isteyeceği öğrenildi.

Başarılı golcü, Bordo-Mavili takımdan yıllık 3.5 milyon euro kazanıyor.

BAZI TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Burak Yılmaz, bir grup taraftarın karşı çıkması sonucu siyah-beyazlı takıma transfer olamamıştı.

Taraftarların, finali Beşiktaş'ta yapmak isteyen 32 yaşındaki futbolcuya karşı bu kez nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.