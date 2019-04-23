Burak Yılmaz Beşiktaş'ı taşıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

FRİKİK GOLÜYLE TAKIMI YARIŞTA TUTTU

Mücadelede berabere bitiecek denilirken sahneye çıkan Burak Yılmaz, kullandığı harika frikikle topu adeta 90'a gönderdi ve takımına altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.

TARAFTAR İSTEMEMİŞTİ ŞİMDİ ALKIŞLANIYOR

Burak Yılmaz, devre arası transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katıldı. Beşiktaş taraftarı bu transfere karşı çıktı. Özellikle Çarşı grubu Burak Yılmaz'ı takımda görmek istemediklerini dile getirdi.

Tecrübeli futbolcu her şeye rağmen Beşiktaş'a geldi ve ilk maçlarda kendi taraftarı tarafından ıslıklansa da mücadeleden vazgeçmedi ve gollerini atmaya devam etti.

11 MAÇTA 9 GOL ATTI

Burak, attığı gollerle kendisine yapılan ıslıklı protestoları alkışa çevirdi. Siyah-beyazlı takımı zirve yarışında içerisinde tutan başarılı futbolcu, çıktığı 11 maçta 9 gol attı.