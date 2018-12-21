Burak Yılmaz, Beşiktaş'la anlaştı

Trabzonspor'un Onur Kıvrak'la birlikte kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

YILLIK 2.7 MİLYON EURO KAZANACAK

Akşam gazetesinin haberine göre, Burak Yılmaz, Beşiktaş'a resmi imzayı attı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atan deneyimli golcünün siyah-beyazlı ekipten 2.7 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

Yeni çıkan kanun çerçevesinde maaşını TL olarak alacak Burak'ın yıllı ücretinde kur 5.5 TL'den sabitlenecek. Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekipten yıllık 14 milyon 850 bin Türk lirası alacak. Beşiktaş'ın resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağı aktarıldı.