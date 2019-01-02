Burak Yılmaz Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta merakla beklenen forvet transferi tamamlandı ve Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği yıldız oyuncu, bordo-mavili takımdan alacaklarının büyük kısmından vazgeçti ve Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

950 BİN EURO BONSERVİS VERİLECEK

Burak Yılmaz transferi için öncelikle Trabzonspor ile anlaşma yoluna gitmeye çalışan Beşiktaş, bordo-mavili kulüp ile 950 bin euro bonservis bedeli üzerine anlaşmaya varıldı.

BURAK YILMAZ İLE 1,5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Burak Yılmaz ile görüşen Beşiktaş, oyuncuya yıllık 2,5 milyon euroya karşılık gelen Türk Lirası sözleşmesi üzerine anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 1,5 yıllık bir sözleşme önerirken, gelecek sezon performansına göre 1 yıllık opsiyonu da anlaşmaya dahil etti.