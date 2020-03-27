Burak Yılmaz: Biri maske takın diyor, biri takmayın

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını etkisini günden güne artırmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili konuşan Beşiktaşlı oyuncu Burak Yılmaz ise bilgi kirliliği nedeniyle sitem etti.

''BİRİ MASKE TAKIN DİYOR, BİRİ SADECE HASTALAR TAKSIN DİYOR''

Herkesin koronavirüs salgınıyla ilgili farklı bir şey söylediğini belirten Burak Yılmaz, "Serzeniş değil bu ama şimdi bütün doktorları dinliyoruz. Şöyle bir şey var. Birisi paketi 3 gün dışarıda, birisi 2 saat tutun diyor. Birisi maske takın, birisi sadece hastalar maske taksın diyor. Birisi virüs havada dolaşmaz, birisi dolaşır diyor" dedi.