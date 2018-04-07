Burak Yılmaz: Böyle bir başkan ilk kez görüyorum

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

GALİBİYETİ BAŞKANA ARMAĞAN EDİYORUM

Başkanlık görevini bırakan Muharrem Usta için konuşan Burak, "Bugün başkanımızın son maçıydı. Bugün ne olursa olsun kazanmak istiyorduk. Galibiyeti başkana armağan ediyorum. Ben başkanımı kaybettim ama bir abi, bir dost kazandım. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür ediyorum. Bize çok destek verdi. Genç kardeşlerimizin arkasında bu kadar duran bir başkan ilk kez görüyorum. Belki biraz daha rahatlamıştır. Kendisi için her şeyin en iyisini diliyorum. Ben onun kardeşiyim, o da benim abim." ifadelerini kullandı.