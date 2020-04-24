Burak Yılmaz: Gördüklerim karşısında şok oldum

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçlarının durduğu günlerde, kulüpler sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarını futbolcularla bir araya getirmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın bugün resmi Instagram hesabından yaptığı canlı yayında konuğu kaptan Burak Yılmaz oldu.

Bir dönem Çin'de futbol oynayan Yılmaz, koronavirüs salgınıyla ilgili de konuştu.

''ÇİN'DEN DAHA ÇOK HASTALIK GELİR''

2016-2017 yıllarında Çin ekibi BJ Guoan forması giyen 34 yaşındaki golcü, ''Çin'de neler yeniyor neler. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şok oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir." ifadelerini kullandı.

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"NE İSTERSENİZ YAPARIM DEDİM"

Öte yandan Beşiktaş Yönetimi'nin salgın nedeniyle kendisinden indirim istediği ve Burak Yılmaz'ın ise bu teklifi kabul etmediğine yönelik iddialarla ilgili de konuşan golcü futbolcu, "Burak gol atamıyor'desinler ama parayla ilgili bir şey demesinler. Beş gün önce başkanımızı gördüm, "Bu dönemde ne isterseniz yaparım" dedim. Daha ne yapabilirim? Ne parası, ne pulu! Ben böyle bir insan değilim, böyle bir şekilde gündeme gelmek istemiyorum. Her gün hakkımda bir haber, artık cevap vermek istedim. Dünya böyle bir salgınla uğraşıyor, sevdiklerimiz bu hastalığa yakalanmış, para ile ne işim olur. Bu durumda para mı konuşulur? Bu dönemde para konuşan vicdansızdır." dedi.