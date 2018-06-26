Burak Yılmaz: Çin'den gelirken feda dedim

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, bazı futbolculardan indirim beklediklerini ve bir feda dönemi yaşayacaklarını açıklamıştı. Burak Yılmaz da indirim beklenen oyuncular arasında. Fanatik gazetesine konuşan golcü isim, bu konuya da değindi ve "Trabzonspor küçülemez" dedi.

Burak Yılmaz'ın Fanatik gazetesindeki açıklamaları şu şekilde;

Yeni bir politika içinde yeni yönetim. Küçülme de sezon değerlendirmesi yaparmısın? diyebilirsin, ayağını yorgana göre uzatmak da. Sence ne bekliyor Trabzonspor taraftarı takımdan, kulüpten?



"Kulübümüzün politikasıyla ilgili yorum elbette yapamam. Ancak Trabzonspor’u seven, içini bilen bir insan olarak şunu söyleyebilirim; küçülme diye bir şey Trabzonspor'da olmaz, olamaz. Futbolun bir aşk olduğu şehirde bu mümkün değil. Trabzonspor her platformda kupa ve şampiyonluk, en iyisi için oynar. Küçülme ile Trabzonspor aynı cümlede kullanılamaz. Küçülme ile de ayağını yorgana göre uzatma arasında büyük fark olduğunu düşünüyorum. Yapmaya çalıştıkları şeyi görebiliyorum ama bunun adının küçülme olacağını düşünmüyorum."





"ÇİN'DEN DÖNERKEN İNDİRİM YAPTIM"

Büyük kulüplerde adına ‘feda’ denilen bir durum şimdi Trabzon’da da geçerli. Yönetim de kalbur üstü isimlerden indirim bekliyor. Sen zaten yanlış biliyorsam düzelt, Çin’den gelirken hatırı sayılır bir ücret indirimi yapmıştın...



"Ben rakam konuşmayı pek sevmiyorum. Ancak Trabzon’a gelirken, kulübüm için, ailem için, çocuklarım için bu indirimi yaptım. Benim buraya gönül bağım var zaten, yarım kalan işlerim var. Kimsenin yapmayacağı işler yapmış biri olarak benim için bu konu kapanmıştır diyebilirim. Fakat yine de gereken bir durum varsa yine oturur konuşuruz."

