Burak Yılmaz Çin'e dönüyor

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve ayrılması beklenen Burak Yılmaz, rotayı yeniden Çin'e çevirdi.

MENAJERİ CANNAVARO'YLA GÖRÜŞTÜ

İsmi Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Burak’ın menajeri Özkan Doğan, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile İtalya'nın Napoli kentinde görüşme gerçekleştirdi.

Menajer Doğan, İtalyan çalıştırıcıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

FİKİR ALIŞ-VERİŞİ

Çin'de sezonun bitmesiyle takımdan ayrılan ve Galatasaray’ın da listesinde olan Alan Carvalho'nun boşluğunu Burak ile doldurmayı planlayan Cannavaro, transferle ilgili görüşmek için menajer Doğan’la bir araya geldi. Menajer Doğan'ın İtalyan hocayla Burak Yılmaz’ın şartlarını konuştuğu aktarıldı.

33 yaşındaki golcünün de kariyerinin son döneminde şartların oluşması halinde yeniden Çin'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.