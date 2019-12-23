Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

2019 yılının son derbisinde sahasında ezeli rakibini ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kadıköy'de bu sezon da kazanamayan siyah-beyazlı ekipte kaptan Burak Yılmaz, mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştirdi.

"CÜNEYT ÇAKIR'I ÇAĞIRIN"

“Maçla ilgili ne söyleyeceksin?” sorusunu yanıtlayan Burak yılmaz, "Cüneyt Çakır’ı çağırın, o konuşsun" ifadelerini kullandı.

MAÇTAN ÇIKARKEN TEPKİ

Burak Yılmaz, oyundan çıkarken de 4. hakem Alper Ulusoy'la da diyaloğa girdi.

Tecrübeli golcünün Ulusoy'a ''Sen gir oyna, sen gir oyna'' diye bağırdığı görüldü.

Fenerbahçe tribünleri ise tecrübeli golcüye tepki gösterdi.