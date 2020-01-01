Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, yeni yıla mutlu giriyor.

Çocukluk aşkı İstem Atilla ile 2014 yılında evlenen golcü futbolcu, eşiyle 2018 yılında boşanmıştı.

Bir süredir yeniden görüşmeye başlayan çift, çocuklarına ve ilişkilerine bir şans daha vermek için barışma kararı aldı.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

34 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak hem barıştıklarını duyurdu hem de takipçilerinin yeni yılını kutlamış oldu.

Burak-İstem çiftinin Nazlı Yılmaz ve Derin Yılmaz adlı iki kız çocuğu bulunuyor.