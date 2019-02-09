Burak Yılmaz geri döndü

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u sahasında konuk etti.

Beşiktaş'a geldiği günden beri taraftarın tepkisini üzerinde hisseden Burak Yılmaz, bu mücadele öncesi tribünlere çağırıldı.

4130 GÜN SONRA GOL ATTI

Karşılaşma öncesi moral depolayan Burak, karşılaşmaya fırtına gibi başladı. İleride pozisyonlara giren isim olan golgü futbolcu, dakikalar 40'ı gösterirken rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş formasıyla son golünü 2007 yılında Trabzonspor deplasmanında atan Burak Yılmaz, 4130 gün sonra bir kez daha siyah-beyazlı formayla gol atmış oldu.

BURAK İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

Burak, ikinci yarıda da bu performansını devam ettirdi ve dakikalar 62'yi gösterirken sahaneye bir kez daha çıktı. Topu alıp rakip kaleye kadar giden tecrübeli futbolcu şık bir vuruşla kendisinin ve takımını ikinci golünü attı.