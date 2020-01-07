Burak Yılmaz: Gol krallığında diğer oyunculara yetişeceğim

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ŞU AN HER ŞEY YOLUNDA VE ÇOK İYİ"

İlk olarak Antalya'da devam eden kamp hakkında değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Bugün ilk antrenmanıma çıktım ama tatilde de sürekli çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım vardı. Şu an her şey çok iyi ve yolunda çok şükür. Bundan sonra inşallah bir sakatlık olmadan devam edeceğim diye düşünüyorum." diye konuştu.

"SİVASSPOR MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

İlk yarıda gösterdikleri performans ile beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen Yılmaz, "İlk yarı beklentilerin altında kaldık, bunun bir çok sebebi oldu, oyuncular başta olmak üzere hepimiz bu beklentinin altında kalmanın sorumluluğunu alıyoruz. Hep beraber oturduk, konuştuk ve ikinci yarı daha iyi olacağını, hedefe ulaşmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Havamız gayet iyi. İlk maçımız Sivasspor'la olacak, bu maçı dört gözle bekliyoruz." dedi.

"AKLIMDA SADECE SİVAS MAÇI VAR"

Beşiktaş'ta şampiyon olmak istediğini vurgulayan Burak Yılmaz, "İlk imzamı atarken de burası son olsun diye dua ettim, Allah bana da bu şansı verdi. Teklifler oldu, sahada işini yaptığın sürece teklifler olacaktır. Beşiktaş bana göre başka bir duygu, Allah'tan tek dileğim şampiyon olmak, onun yanında Türkiye Kupası var onu kaldırmak. Burada kesinlikle kupa kaldırmak, şampiyon olmak istiyorum. Tek aklımda, fikrimde, hayalimde bu var. Şu an aklımda transfer filan yok, sadece Sivas maçını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluk şansımız çok yüksek. İkinci yarıda ilk maçımız Sivasspor'la. İçeride Sivas'la oynamamız bizi olayın içine çok konsantre ediyor. Kazanırsak puan farkı 4'e iner, taraftarlarımız tribünleri dolduracaktır, kazanmamız gerekiyor, buna çok inanıyorum. İlk maçın Sivas'la olması bizim için avantaj. Sivas'ın çok değerli bir hocası, başkanı ve ekibi var. Şu anda bulundukları durumları tesadüf değil. İyi Türk oyuncuları var. Onların durumuna göre önlem alacağız. Kazandığımız takdirde çok özgüvenli ve şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"GOL KETÇAP GİBİDİR, SIKTIKÇA GELİR"

Gol krallığı konusunda rakiplerini yakalamak istediğini söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Sezona çok talihsiz başladım, 7 maç kaçırdım, 10 maçta 5 gol attım. Bunlara sığınmayıp herkes gibi gole bakıyorum. 5 gol atmışım az. En fazla atan 12 atmış, onlar benden önde ama bende onlara yetişmeye çalışacağım." dedi.

Cristiano Ronaldo'nun "Gol ketçap gibidir, sıktıkça gelir" sözüne vurgu yapan Burak Yılmaz, "Gol ketçap gibidir, sıktıkça gelir. Havayı yakalarsam o rakamlara ulaşacağımı düşünüyorum. Burada iyi olursak milli takıma da iyi hazırlanabilirim. Benim için Avrupa Şampiyonası çok önemli. Benim 2'nci şampiyonam olacak. İlkinde çok huzursuzluk ve spekülasyonlar içinde olmuştuk, kendime de suç buluyorum bu konuda. Bu sefer tamamen maçlara konsantre olmuş bir şekilde oraya gideceğim." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.