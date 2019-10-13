Burak Yılmaz gol pozisyonunu anlattı

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede 90+1. dakikada golü atan Cenk Tosun ve pozisyonun içinde bulunan Burak Yılmaz, yaşananları Habertürk'e anlattı.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)

CENK: TOP YAVAŞ GİTTİ, KORKTUM

Cenk Tosun vurduktan sonra topun kaleye gittiği anla ilgili, "Çok yavaş gitti. Biraz korktum. Seke seke, tıngıl tıngıl kaleye yuvarlandı ama çok uzun bir süre gibi geldi" dedi.

Cenk, Burak'ın topa adeta eşlik etmesiyle ilgili de, "Burak Abinin topa değmeyeceğine emindim ama top kaleye varır mı diye biraz korktum. Top kaleye girince de üstümden çok ama çok büyük bir yük kalktı" ifadelerini kullandı.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)

"ORADA TOPA DEĞSEM ÖLDÜRÜRLERDİ"

Bize zaferi getiren ve gruptaki avantajımızı elimizde tutmamızı sağlayan golün bir diğer kahramanı Burak Yılmaz ise şunları söyledi: "Top kaleye yavaş yavaş gittiği için kimse gelip müdahale etmesin diye çizgiye kadar topu bırakmadım. Ödüm patladı biri geliyor diye"

Burak herkesin topa dokunup dokunmamasıyla ilgili yaşadığı panikle ilgili de "Orada topa değsem beni öldürürlerdi" diyerek esprili bir yanıt verdi.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)