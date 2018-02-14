Burak Yılmaz gollerle döndü

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı.
BAKLAVA İKRAM EDİLDİ
Antrenman öncesi tesislere gelen Trabzonlu Gençler adlı taraftar grubunun üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla futbolculara gül verdikten sonra baklava ikram etti.
GOLLERLE DÖNDÜ
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımla çalışmalara başladı.
Kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle Hollanda'da tedavi gördükten sonra bireysel çalışmalarını sürdüren, ardından da takıma katılan Burak Yılmaz, idmanda attığı gollerle de hazır olduğunun mesajını verdi.