Burak Yılmaz ile Levent Şahin kapıştı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz ile Levent Şahin arasında tartışma çıktı.

Karşılaşmanın ardından Kagawa ile Levent Şahin arasında yaşanan diyaloğa dahil olan Burak Yılmaz, Şahin'in yanına giderek büyük tepki gösterdi.

Şahin ile Yılmaz arasında sözlü atışma hararetli bir şekilde devam ederken devreye Abdürrahim Albayrak ile Hasan Şaş girdi ve Burak Yılmaz'ı olay yerinden uzaklaştırdı.

Olaylar sırasında Galatasaray taraftarı, Burak Yılmaz'a büyük bir tepki gösterdi.