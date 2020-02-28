Burak Yılmaz ile yollar ayrılabilir

2,5 milyon euroluk maaşıyla takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Burak Yılmaz'dan FEDA bekleniyor.
2 yıllık maliyeti 34 milyon TL'yi bulan tecrübeli oyuncuya bu parayı vermek istemeyen Başkan Ahmet Nur Çebi, harekete geçti.
KABUL ETMEZSE SATILACAK
Çebi'nin, Fikret Orman yönetimi tarafından sözleşmesi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatılan golcü futbolcudan indirim talep edeceği öğrenildi.
35 yaşındaki futbolcuyla masaya oturacak olan yönetim, eğer olumlu cevap alamazsa Burak'ı satış listesine koyacak.