Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu. M.United, Inter, Roma ve Sevilla en güçlü takımlar olarak gözüküyor.

FIFA kiralık transferlerle ilgili önemli bir değişikliğe gitti. 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 futbolcuya izin verilecek.

Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarının ve takımın git gide düşüşe geçmesinin, Vedat Muriç'in üzerinde baskı oluşturduğu öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman yönetimi tarafından sözleşmesi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatılan Burak Yılmaz'dan, maaşını düşürmesini isteyecek.

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "İnanırsak ve mücadele edersek bu 8 puanlık farkı da kapatırız, 10 puanlık farkı da" dediği öğrenildi.

1 Başakşehir'in muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu. M.United, Inter, Roma ve Sevilla en güçlü takımlar olarak gözüküyor.

2 Umut Nayir: Başımız sağ olsun Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

3 FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama FIFA kiralık transferlerle ilgili önemli bir değişikliğe gitti. 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 futbolcuya izin verilecek.

4 Vedat Muriç stres yaşıyor Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarının ve takımın git gide düşüşe geçmesinin, Vedat Muriç'in üzerinde baskı oluşturduğu öğrenildi.

5 Burak Yılmaz ile yollar ayrılabilir Başkan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman yönetimi tarafından sözleşmesi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatılan Burak Yılmaz'dan, maaşını düşürmesini isteyecek.

6 Başakşehir'den ülke puanına büyük katkı Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalması, Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılması adına büyük önem taşıyor.

7 Kulüplerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı Başta 4 büyükler olmak üzere bütün spor kulüpleri, İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

8 Derbide giyilen formalar açık artırmada 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray'da yönetim, bu başarıyı paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.

9 Ali Koç: İnanırsak puan farkı kapanır Futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "İnanırsak ve mücadele edersek bu 8 puanlık farkı da kapatırız, 10 puanlık farkı da" dediği öğrenildi.