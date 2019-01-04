Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

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Çalım atmak isteyen kaleci kendi kalesine gol attı

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Sporda 2018 böyle geçti

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Diego Costa'nın kardeşine yaptığı eşek şakası

1 Ersun Yanal'dan Skrtel'e: Takımda kalmanı istiyorum Ersun Yanal, Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Martin Skrtel'i takımda tutmak için ikna etmeye çalışıyor.

2 Demba Ba'dan transfer sözleri Galatasaray'ın gündemindeki Demba Ba sarı-kırmızılı taraftarlara, "Çok az daha bekleyin" dedi.

3 Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem Fatih Terim'in takımda düşünmediği Serdar Aziz'in 13 aydır para alamadığı ifade edildi. Serdar, sarı-kırmızılı ekibe, "Ya alacaklarımı ya da bonservisimi verin." dedi.

4 Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap Burak Yılmaz kendisine tepki gösteren taraftarlara, "Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımına uyacağım" dedi.

5 Burak Yılmaz Beşiktaş kampına katılmak için Antalya'da Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, geç saatlerde Antalya’ya geldi.

6 M.City Liverpool karşılaşmasında puan farkını açtırmadı Manchester City, lider Liverpool'u 2 - 1 yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını gösterdi.

7 Galatasaray Rodrigues'i KAP'a bildirdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues ile yolların ayrılabileceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

8 Mesut Özil'den Kabe örtüsü paylaşımı Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, evinde bulunan Kabe örtürsünün görüntüsünü paylaştı ve "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden bir parça bulundurduğum için onurluyum" ifadelerini kullandı.

9 Ali Koç'un Volkan'a verdiği değer Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Volkan Demirel'in basın toplantısı gerçekleştirdiği odanın görüntüsü tepki topladı.