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Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı. Şenol Güneş, Burak'ı takım arkadaşlarıyla tanıştırdı.

Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş'ın Antalya kampına katılan Burak Yılmaz, takımın ilk antrenmanında yer aldı. Kampın ilk gününde takımdaki yerini alan deneyimli golcüyü, Şenol Güneş arkadaşlarıyla tanıştırdı.

(Görüntü BJK TV'den alınmıştır.)

TANIŞMANIN ARDINDAN ANTRENMANA KATILDI

Siyah-beyazlı ekibin Antalya kampı bugün başladı. 12 yıl sonra Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz da antrenmanda yer aldı.

İdmanın hemen başında takımı toplayan Şenol Güneş, Burak'ı her yeni transferde olduğu gibi arkadaşlarıyla tanıştırdı. Alkışlar eşliğinde arkadaşlarıyla tanışan Burak Yılmaz, takımla birlikte çalıştı.

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