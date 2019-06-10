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Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz, A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

| AA
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya’dan İzlanda’ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı’na indi.

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

"3 SAAT BOYUNCA BEKLETİLDİK"

Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti. Ay-yıldızlı futbolcu Burak Yılmaz da buna sosyal medya hesabından isyan etti.

Burak, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "6.5 saat yolculuk yaptık, 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda’ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN DA TEPKİ

Takımın bir başka tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu da konuyla ilgili olarak, "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." dedi.

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