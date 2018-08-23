Burak Yılmaz kadroya alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da golcü futbolcu Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
BURAK YILMAZ YER ALMADI
Bordo-mavili kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada Ankara deplasmanında yer alacak kafileyi paylaşırken, 21 kişilik listedi Burak Yılmaz'ın ismi yer almadı.
Hafta içinde transferi tamamlanan Nijeryalı hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme ise deplasman kafilesinde kendine yer buldu.
Cumartesi günü saat 19.15'te Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonpsor'un 21 kişilik maç kadrosu şöyle: Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Hugo Rodallega.