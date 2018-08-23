Burak Yılmaz kadroya alınmadı

Guangzhou'dan Talisca için 25 milyon euro

Geçtiğimiz günlerde Emre Akbaba için yarışan Galatasaray'la Fenerbahçe bu kez Ömer Bayram için karşı karşıya.

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Bonservisi elinde olan futbolcular

Transfer gündeminin yoğun olduğu yaz aylarında birçok önemli oyuncu, kulüpleri ile sözleşmelerinin sona ermesinin ardından henüz yeni kontrata imza atmış değil. İşte boştaki o isimlerden bazıları.