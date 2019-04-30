Burak Yılmaz kaptan oluyor

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybetmesi üzerine iyice şampiyonluk potasının içine girmiş oldu.

Bu karşılaşmada 2 gol birden atan siyah-beyazlı takımını yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, gol sayısını 11'e çıkardı.

Kartal'a toplamda 12 puan kazandıran Burak, takımını şampiyonluk yarışına yeniden ortak etmeyi başardı.

GELİŞİ OLAY OLMUŞTU

Hatırlanacağı gibi devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen tecrübeli futbolcunun gelişi olay olmuştu. Bir kısım taraftarın gelmesini istemediği 33 yaşındaki golcü, ortaya koyduğu performansla kısa sürede herkesin sevgisini kazanmayı başardı.

PAZUBAND ÖDÜLÜ

Öte yandan siyah-beyazlı yönetimin, şu anda Beşiktaş'ın en gözde ismi olan Burak Yılmaz'a ödül olarak kaptanlık pazubandını vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Tolga Zengin'in kadro dışı kalması, Oğuzhan Özyakup'un ise yedek kulübesine hapsolması nedeniyle yeni bir kaptan arayan yönetimin 1 numaralı adayı Burak.

Başkan Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada "Burak'ın kaptan olmasını isterim" diyerek pazubandın el değiştireceğinin sinyallerini vermişti.