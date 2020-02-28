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Burak Yılmaz kaptanlık pazubandını öptü

Beşiktaş'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta takımını öne geçiren Burak Yılmaz, attığı golden sonra kaptanlık pazubandındaki Türk bayrağını öptü ve Mehmetçik'e selam gönderdi.

| Özel Haber
Burak Yılmaz kaptanlık pazubandını öptü
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Türkiye, bir yandan şehitlerine ağlarken bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor...

Milletçe tek yürek olduğumuz bu zor günlerde, Mehmetçik'e bir destek de Burak Yılmaz'dan geldi.

(Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır.)

BURAK ÖNCE PAZUBANDI ÖPTÜ, SONRA ASKER SELAMI VERDİ 

Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlıları öne geçiren tecrübeli golcü, attığı golden sonra kaptanlık pazubandındaki Türk bayrağını öptü.

Yıldız futbolcu daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı verdi. 

Öte yandan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı iki golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 

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