Burak Yılmaz konusunda taraftar ikiye bölündü

Beşiktaş taraftarıyla Burak Yılmaz arasındaki sorun biraz daha yumuşasa da hala devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, Bursaspor maçında fileleri 2 kez havalandırdı ve Beşiktaş'a 3 puanı getiren isim oldu.

MAÇ ÖNÜ VE MAÇ SONU TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Geldiği günden beri kendisine tepki gösterilen Burak Yılmaz, dün akşam ilk kez tribünlere çağrıldı. Maç öncesi taraftarını selamlayan Yılmaz, maç sonu da galibiyet üçlüsünü çektirdi.

ISLIKLAYANLAR DA OLDU

Tecrübeli futbolcuya tepkiler ise tamamen bitmedi. Bir grup taraftar destek verirken, bir grup da tepki gösterdi. Ekranlara fazla yansımadı ancak mücadeleyi stattan takip eden editörümüz, golcü oyuncunun 3'lü çektirirken bile bazı taraftarlar tarafından ıslıklandığını gözlemledi.

Ancak Burak, bu şekilde gollerine devam ederek takımına katkı sağlamaya devam ederse, taraftarla arasındaki gerginlik son bulacak gibi görünüyor