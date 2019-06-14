Burak Yılmaz Lecce'nin tekfini reddetti

Beşiktaş'a geçtiğimiz ara transfer döneminde gelen ve attığı gollerle büyük alkış toplayan Burak Yılmaz, İtalya'nın Lecce takımından aldığı sürpriz teklifi geri çevirdi.
OLUMSUZ YANIT VERDİ
Siyah-beyazlı kulüpte 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istediğini bildirerek, Çizme ekibine olumsuz yanıt verdi.
BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM
Siyah-beyazlı golcünün önümüzdeki sezon şampiyon olacaklarına çok inandığı ve takımda kalmayı tercih ettiği aktarıldı.
Burak'ın, "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Bu takımda şampiyonluk yaşamak en büyük hayalim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
KAPTANLIK VERİLECEK
Burak'ın gitmesini istemeyen Beşiktaş Yönetimi'nin deneyimli oyuncuya yeni sezonda kaptanlık bandını vereceği de kaydedildi. Bu arada Beşiktaş'la üç yıllık sözleşme imzalayan yeni teknik patron Abdullah Avcı'nın da Burak'ın ayrılmasını istemediği vurgulandı.